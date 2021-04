Cela ne veut pas dire que tout est bon. Ce n est pas le sens de mon propos. Nous pouvons et devons améliorer ce qui se fait au plan technique. C est pourquoi je pense que les Coachs des équipes locale et olympique doivent être les seconds de Aliou. Ceci garantirait une continuité d autant plus que l expertise locale est là. Que les Sergents recruteurs de cet entraineur étranger qui rêve de diriger les Lions observent une pause et arrêtent de polluer l athmosphere autour de l équipe qui a besoin de sérénité .

De ce point de vue, Aliou me rappelle Aime Jaquet et nous connaissons la suite. Et pourtant aucun autre entraineur n a eu son palmarès . Bruno Metsu- paix a son âme – avait hérité d une équipe bâti par Peter, puis Amsata Fall. Par contre quand Aliou venait, il n y avait plus d équipe après la démission du français Alain Giresse. Il a fait venir des binationaux qu il a su convaincre, atteint tous les objectifs que la fédération lui avait fixés.

