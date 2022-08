La déléguée du procureur a fondé sa conviction sur les allégations du prévenu à l’enquête selon lesquelles il a pris une vieille puce de son neveu Fallou Diallo. La parquetière estime que Khadre Guèye est tombé dans son propre piège en pensant qu’il pouvait utiliser une puce et faire croire que le message a été envoyé depuis le Maroc. « Il n’y a pas de preuve que Baye Soulèye soit derrière, car il n’a aucun intérêt pour faire chanter le directeur. Il est parti en voyage depuis 2019. Le comparant a voulu faire pression sur le directeur du Coud, après avoir attendu un CDI sans succès » a révélé le Ministère public, avant de requérir six mois ferme. Me Youssou Guèye considère qu’il y a un doute sur la culpabilité car, il n’existe pas de lien entre la publication faite sur facebook et le message WhatsApp. « Si Khadre était auteur, il n’aurait pas envoyé un message au directeur », a relevé le conseil. Délibéré le 2 septembre prochain.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy