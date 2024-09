Promotion de la transparence, lutte contre la corruption…: Antony Blinken annonce un programme de 5 millions de dollars pour appuyer le Sénégal

XALIMANEWS-Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a eu une audience, hier mardi, avec le Secrétaire d’État américain Antony Blinken. Au cours de cette rencontre, informe la Présidence, ils ont eu l’occasion de saluer l’excellence des relations entre le Sénégal et les États-Unis et de réaffirmer leur engagement à renforcer la coopération économique, notamment pour soutenir la jeunesse et promouvoir la transparence ainsi que la lutte contre la corruption.

Antony Blinken a également annoncé un programme de 5 millions de dollars par l’USAID pour appuyer les efforts du gouvernement sénégalais dans ces domaines. Ce soutien contribuera à renforcer les réformes institutionnelles pour une meilleure gouvernance.

Les discussions ont également porté sur les questions sécuritaires dans le Sahel et les conflits au Moyen-Orient, avec les États-Unis exprimant leur volonté de soutenir le Sénégal dans ses efforts de réformes.

Par ailleurs, d’autres secteurs prioritaires de l’Agenda National de Transformation 2050 du Sénégal, qui sera présenté le 7 octobre, ont été identifiés comme axes de coopération renforcée, notamment le secteur digital avec le « New deal technologique », l’agriculture et l’industrialisation.

Cette rencontre réaffirme le partenariat solide entre le Sénégal et les États-Unis, basé sur une vision commune de développement et de prospérité partagée.