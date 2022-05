XALIMANEWS-La Basketball Africa League (BAL) a signé un partenariat marketing de deux ans avec Envol City, une entreprise qui développe et valorise des programmes immobiliers.

« Envol City est un projet immobilier innovant et moderne, résolument tourné vers l’avenir. Le basketball nous a inculqué le sens de l’effort, le sens de la compétition et du travail et du leadership », déclare Moctar Thiam, PDG d’Envol City. « Nous appréhendons l’Afrique de demain avec une vision ambitieuse, innovante et porteuse d’excellence. Il est dès lors tout à fait naturel pour nous d’établir un partenariat avec la BAL, qui jouit d’une forte notoriété sur le continent et au-delà. Avec ce partenariat avec la BAL, nous voulons montrer l’exemple à la jeunesse africaine et de la diaspora africaine », se réjouit-il.

« C’est un partenariat historique entre la Basketball African League (BAL) et Envol City », déclare Amadou Gallo Fall, président de la BAL. « Ce partenariat fait d’Envol City un partenaire officiel de la BAL pour les deux prochaines saisons. C’est un partenariat qui va se manifester surtout à travers les Fan zones qui sont les plateformes que nous utilisons où convergent justement toute cette excellence en Afrique que nous allons partager avec le reste du monde entier. La construction du nouveau siège des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et qui se trouve à Diamniadio démontre la qualité de travail d’Envol City. Et nous avons hâte de travailler ensemble et d’exploiter le pouvoir rassembleur et transformateur du sport pour offrir aux fans et aux invités de la BAL des expériences inoubliables. »

A travers ce partenariat Envol City s’ajoute ainsi à une large liste des partenaires marketing de classe mondiale de la BAL dont New Fortress Energy (NFE), Rwanda Development Board (RDB), NIKE, Jordan Brand et Wilson, Destination Sénégal et Air Sénégal, Flutterwave…

Le tournoi de la BAL regroupe les 12 meilleures équipes de club de 12 pays africains, pour un total de 38 matchs dans trois villes et sur trois mois : Dakar (5-15 mars), Le Caire, Égypte (9-19 avril) et Kigali (21-28 mai). La BAL est diffusée dans 215 pays à travers le monde.

Envol City est situé à 30 km de Dakar, au cœur du centre urbain de Diamniadio. C’est un projet immobilier basée sur l’excellence et l’innovation.