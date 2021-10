Aujourd’hui, le ministère de la Jeunesse A procédé à la cérémonie solennelle de signature de convention de partenariat avec France Volontaires sous la présence effective du ministre de la Jeunesse Néné Fatoumata TALL et de Jacques GODFRAIN, Président de France Volontaires. « C’est un plaisir pour moi en tant que ministre de la jeunesse de procéder avec vous à la signature d’un accord de partenariat en matière de promotion et de développement du volontariat qui m’est apparu plus qu’utile depuis la promulgation de la loi d’orientation du volontariat par le chef de l’Etat », a ainsi déclaré madame le ministre de la jeunesse Néné Fatoumata TALL. Elle explique que cet accord est « un accord de partenariat que j’ai fortement souhaité et qui, il faut le rappeler a fait l’objet d’une demande en date du 15 Septembre 2021. À cette demande France Volontaires a répondu positivement, ce qui nous vaut de nous retrouver aujourd’hui ». Le ministre d’ajouter, « le volontariat en tant qu’expression de l’engagement de l’individu pour sa communauté, sa nation constitue un véritable creuset de formation. Consacrer une ou deux années de sa vie à sa communauté permet d’avoir un vécu de terrain qui renforce les compétences techniques et sociales de l’individu et le prépare à faire face aux défis du travail. C’est pourquoi le ministère de la jeunesse considère sa vision de promotion du volontariat chez les jeunes de notre pays comme un sacerdoce ».

