« Après la sortie de notre collègue et maire de la ville de Dakar, ce jeudi 10 août 2025, nous, élus militants du PUR et membres du Conseil de la ville de Dakar, condamnons fermement ses propos déplacés et irrespectueux à l’endroit de notre camarade et Secrétaire Général National du PUR, Cheikh Ahmed Tidiane Youm, par un discours insidieux et volontaire d’omission de ses prérogatives », informe le communiqué.

