« Un ami m’a envoyé cette capture d’écran avant de m’appeler pour me dire qu’il détenait un livre dédicacé de Cheikh Yérim Seck à me remettre. J’ai préféré décliner l’offre car ce jeu retors ne passe pas avec nous. Dans cet ouvrage, dont on m’a envoyé un chapitre qui m’est consacré, ce monsieur relate des faits mensongers et diffamatoires à mon compte en essayant de les maquiller par des propos élogieux sur mon parcours d’opposant et ma place dans l’échiquier politique. Des propos de même nature ont été tenus des mois avant par un ministre de Macky Sall, ça m’avait juste amusé à l’époque », fait-il savoir.

XALIMANEWS -Ousmane Sonko s’est exprimé sur le contenu du nouveau livre de Cheikh Yerim Seck dans lequel il est cité. Le leader du parti Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (Pastef) et maire de Ziguinchor a annoncé avoir rejeté un exemplaire du livre que l’auteur lui a dédicacé et a annoncé avoir instruit ses avocats à servir une citation directe à Yerim Seck Seck pour “des faits mensongers et diffamatoires.”

