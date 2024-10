Protection sociale : Bassirou Diomaye Faye veut reformer le système pour mieux cibler les bénéficiaires 

XALIMANEWS-Le président de la République Bassirou Diomaye Faye, a mis en avant, hier mercredi, l’urgence de redéfinir la politique de solidarité nationale et de protection sociale. Il a souligné l’importance d’un meilleur ciblage des populations vulnérables pour rendre ces dispositifs plus efficaces.

Dans cette optique, le chef de l’État a exprimé des interrogations sur l’efficacité actuelle du système public de solidarité nationale. Il a donc exhorté le gouvernement à repenser cette politique et à renforcer les interventions publiques en ciblant mieux les couches les plus pauvres et vulnérables de la société, tout en mutualisant les actions publiques, comme l’indique le communiqué du conseil des ministres.

Le président a également insisté sur la nécessité d’actualiser et d’élargir les programmes existants, notamment ceux liés aux bourses de sécurité familiale, aux cartes d’égalité des chances, à la couverture sanitaire universelle et aux transferts sociaux. Cette révision devrait permettre d’assurer, à court terme, une meilleure convergence des objectifs ainsi qu’une optimisation des ressources consacrées à la protection sociale.

Par ailleurs, selon le même communiqué, le président a demandé au ministre du Travail de veiller à l’évaluation des politiques et des programmes sectoriels de protection sociale, en conformité avec les normes internationales. Il a aussi rappelé l’importance de mettre à jour régulièrement le Registre national unique et d’évaluer l’application de la loi d’orientation sociale n° 2010 – 15, qui concerne la promotion et la protection des droits des personnes handicapées.

Enfin, le président a mentionné que la finalisation du code unique de sécurité sociale était proche, une mesure qui devrait faciliter la mutualisation des activités de la Caisse de sécurité sociale et de l’Institut de prévoyance retraite du Sénégal. Il a également souligné l’importance d’engager une réflexion stratégique sur la gestion des retraites dans le pays.