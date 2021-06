XALIMANEWSQ : Selon l’Observateur dans sa publication du lundi, une « nouvelle drogue » circule dans le territoire national et séduit de plus en plus d’adolescents. Il s’agit du protoxyde d’azote, surnommé «gaz hilarant». Cette drogue est utilisée comme anesthésiant dans la médecine, mélangé à de l’oxygène, on le retrouve aussi dans les superettes avec les bombes à Chantilly. Ce sont ces cartouches de recharge, vendues dans le commerce au rayon cuisine, qui voient leur usage détourné. La drogue est vendue à 12 000 Fcfa le ballon et 40 000 Fcfa les 10 petites bonbonnes. Un jeune de 32 ans, issu d’un milieu aisé, en prenait jusqu’à 100 bonbonnes par jour. Il était interné au Centre de prise en charge intégrée des addictions de Dakar (CEPIAD). Une forte consommation qui lui a causé des troubles neurologiques. Il a perdu la fonctionnalité de ses membres inférieurs et ressent une énorme difficulté à marcher. Même désintoxiqué, le patient peut être déficitaire sur le plan neurologique. Vidé dans un ballon de baudruche puis inhalé, le protoxyde d’azote provoque instantanément «une sensation d’euphorie avec fou rire».

