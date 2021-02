« Parfois je suis gêné par mon style de jeu, parce que je dribble et je prends des coups constamment. Je ne sais pas si c’est moi le problème ou ce que je fais sur le terrain… vraiment ça me rend triste », a-t-il poursuivi. « Ça rend vraiment trop triste d’entendre joueurs, entraîneurs et commentateurs, ou n’importe qui, dire ‘faut que t’encaisses’, ‘plongeur’, ‘pleurnichard’ ou ‘gamin gâté’, etc… Honnêtement ça me rend triste et je ne sais pas jusqu’à quand je le supporterai. Tout ce que je veux c’est être heureux de jouer au football. RIEN DE PLUS », a-t-il conclu son message.

