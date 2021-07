XALIMANEWS- Mauricio Pochettino prolonge ! Alors que son avenir sur le banc du Paris Saint-Germain a, un temps, été incertain, le technicien argentin de 49 ans ajoute un an à son contrat. Les deux parties sont désormais liées jusqu’en 2023. Idem pour l’intégralité du staff de «Poche». «Je suis vraiment très heureux et je le suis aussi pour mon staff. C’est très important pour nous de sentir le soutien et la confiance du club et nous allons tout faire pour que les supporters soient fiers de nous. C’est pour ça que nous espérons pouvoir atteindre nos objectifs tous ensemble», explique-t-il sur le site du club de la capitale.

