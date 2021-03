Karim WADE, le fils de l’ancien Président sénégalais Abdoulaye Wade est devenu un puissant et incontournable lobbyiste au Qatar . Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, Karim WADE, surnommé sous le régime de son père, ‘’Ministre de la Terre et du Ciel’’ est le missi dominici du voyage officiel du Président de la RDC, Félix Tshisekedi au Qatar. Le fils de l’ancien Chef de l’État a usé de son entregent et de sa proximité d’avec le palais qatari pour acter la visite officielle depuis ce dimanche 28 Mars au Qatar de l’actuel homme fort de Kinshasa. Selon des sources autorisées confidentielles parvenues à Confidentiel Afrique, ce voyage du Président Felix Tshisekedi qui a été bouclé et organisé par Karim WADE avait été précédé de deux déplacements discrets de ce dernier en RDC. L’information n’avait pas fuité jusqu’à ce que Confidentiel Afrique la déflore.

