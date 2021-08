Selon un communiqué de la Fédération sénégalaise de football (FSF), le président de la FSF, Me Augustin Senghor et des membres du Comité Exécutif assisteront à cette conférence de Presse. A noter que le Sénégal va rencontrer le Togo et le Congo vs Sénégal pour ses deux premières sorties.

