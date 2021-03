Il a certes fait reculer le Sénégal au rang des pires républiques bananières et des lâches dictatures, mais par la volonté de Dieu et des citoyens déterminés, il n’est plus loin le jour où lui, sa famille, sa belle-famille, leurs larbins respectifs rendront compte. C’est la principale demande sociale qui vaille, et à laquelle chacun veillera, afin que plus personne ne s’arroge la liberté de travestir le rôle et l’indépendance de la justice avec une telle arrogance, et ne veuille réduire le Sénégal en cendres pour s’incruster. Les vils complots, les arrestations, les méthodes de la Gestapo, les tortures n’y changeront rien.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy