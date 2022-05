Les anciennes puissances coloniales, à un moment donné de l’histoire, la mort dans l’âme, ont « octroyé » l »‘indépendance » à pas mal de leurs anciennes « possessions ». Mais ces indépendances octroyées ou négociées cachent une triste réalité. Les colons sont partis sans partir. Les immenses richesses de nos pays leur faisaient toujours baver. Il n’était pas question qu’ils leur tournent le dos. D’autant plus que leur puissance économique, la France particulièrement, vient principalement de l’exploitation des richesses et du potentiel humain des colonies. Toutes sortes de subterfuges seront utilisés pour maintenir ces intérêts, leurs intérêts exclusivement. Franc CFA, coopération économique, militaire, aide au développement, documents stratégiques de lutte contre la pauvreté, plans x pays émergents…… Toutes ces inepties pour garder nos pays sous leur joug. Non seulement au plan économique aucune ancienne colonie française ne s’en sort mais notre sécurité est menacée. Par leurs manœuvres obliques qui n’ont qu’un seul objectif : tirer les ressources de nos pays et fragiliser notre équilibre social et institutionnels. Depuis un certain temps le Grand Mali qui a tout compris se bat pour se sortir de ce bourbier. Alors il est combattu par l’ancienne puissance coloniale qui a peur pour sa survie économique, ce qui se comprend. Aidée en cela, ce qui comprend difficilement, par les organisations sous régionales et régionales africaines. Si ce ne sont pas les sanctions, que rien ne justifie, ce sont des assassinats ciblés ( pour le moment avortés), des coups d’État commandités pour que l’exemple de ce pays ne fasse.pas florès. Cela se fait devant nous, sous notre barbe. Et on embouche les mêmes trompettes que ces auteurs impunis de crimes contre l’humanité que sont les anciennes puissances coloniales. Pendant que la recolonisation sournoise de l’Afrique Occidentale Française est en train de s’opérer.

