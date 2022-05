Aujourd’hui nous pouvons noter, pour nous en désoler, que l’activisme politicien cherche à installer l’Etat du Sénégal dans un bourbier. Et dans lequel, malheureusement, la Nation devra se mouvoir. Vouloir avancer dans du sable mouvant, pour un Peuple, s’avère impossible. L’ére de l’activisme subjectif, insolent, égoïste opére sa marche au Sénégal . Pire, l’événementiel politique est hypertrophié, à volonté, par certains médias nationaux. Tout cela pour un objectif inavoué : laminer le courage moral et patriotique des citoyennes et des citoyens. Ces deux valeurs constituant la substantifique moelle d’une Nation en marche. L’irresponsabilité et l’absence de sincérité notées chez les acteurs «politicards» menacent la cohésion nationale. Et dégagent, dans une certaine mesure, des relents annonciateurs d’une déconfiture de l’unité citoyenne. Mais les populations du Sénégal encadrent leur patriotisme et se refusent d’aliéner leur Nation. Celle-là qui entend aujourd’hui réduire toutes les fractures qui découlent du mauvais encadrement de la pratique de la gouvernance nationale. Qui, du reste, est confisquée par des responsables politiques qui veulent faire croire au Peuple que le soleil se lève désormais à l’ouest du pays. Mais quelle que soit l’intensité de la communication à ciel ouvert, rien ne peut faire adhérer le Peuple à ce «propagandisme» déployé par certains opportunistes. Ils oublient que ce Peuple a gagné en conscience citoyenne.et entend, enterrer l’ anachronisme, le «propagandisme» et le diktat.

