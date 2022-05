Nous ne savons, par quel stratagème, on est venu à nous imposer un problème qui ne doit pas faire débat au Sénégal. Car ce phénomène qui tend à devenir la trouvaille du XXIéme siècle est réglé par des mécanismes sociaux dans notre pays. Nous sommes dans une société à 95 pourcent musulmane. Notre religion classe ce phénomène parmi les choses les plus abjectes qui soient. Nos lois répriment et condamnent les individus auteurs d’actes contre nature : un homme ne peut entretenir des relations sexuelles avec un autre homme. Le cas échéant ( quand ils sont pris) c’est la prison. Ici aucun homme n’ose publiquement s’afficher avec un autre homme et déclarer qu’ils sont en couple. Si cela se produit avant que la police n’arrive il se peut qu’on ne puisse plus rien faire pour les soustraire à la vindicte populaire. Car en dehors du caractère abject et répugnant de la chose des individus du même sexe ne peuvent pas faire des enfants. Quand l’Europe demande à ses travailleurs de rester en activité au delà de soixante cinq ans c’est qu’en partie le phénomène y a pris des proportions inquiétantes. Et là bas personne n’ose en parler de peur d’être taxé d’homophobe. Si les gens se cachent pour s’exercer à des activités illicites comme l’adultère, l’inceste ou la zoophilie, entre autres, ils échappent à nos lois. Tant qu’ils ne sont pas appréhendés. Qu’ils se cachent et rasent les murs. Leur repentance pourrait être acceptée par le Tout Puissant. Un musulman ne peut, en aucun cas, faire la promotion de ce phénomène. Idrissa Gana Gueye n’a fait que réagir en conformité avec ses convictions religieuses.

