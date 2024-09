Quand les pilleurs se font appeler des sorcières (Par Marvel Ndoye)

Au Sénégal, dans le monde de la politique, le mots « sorcières » désigne :

1° Un homme ou une femme doté(e) d’instincts de cleptomanie, qui durant une étape de sa vie a pu bénéficier d’un décret de nomination, exigeant de se faire appeler Ministre ou DG ou PCA ou SG ou Chef ou Patron, et qui a usé de sa position pour :

** Voler les ressources publiques du matin au soir, du Lundi au Samedi, en faisant une pause les dimanches pour compter son butin

** Détourner, surfacturer, corrompre, mater, persécuter, faire emprisonner, faire liquider, comploter, etc…

2° Un homme ou une femme doté(e) d’instincts de cleptomanie, qui durant un régime, de par ses relations avec des tenants du pouvoir :

** A pu bénéficier de marchés étatiques très juteux, sur fond de corruption, de surfacturation, ou de produits et services fictifs

** A pu bénéficier de cadeaux indus provenant des ressources du contribuable

Et une fois le pouvoir perdu par leurs bienfaiteurs, ces hommes et ces femmes exigent désormais de se faire classer dans la catégorie des « sorcières » parce que selon eux il est interdit de traquer les sorcières après la survenue d’une alternance politique.

Nos nouvelles autorités doivent rester très vigilantes car ces sorcières useront de tous les moyens pour échapper à ce que l’on appelle la réédition des comptes, mais qui dans le jargon des grands voleurs s’appelle « la chasse aux sorcières ». Il faut rester vigilant car également :

** Ces sorcières essayeront de sortir du pays par les airs, par la mer, par la route. Il faut donc verrouiller, peu importe la manière car avec des sorcières des gants sont inutiles

** Ces sorcières payeront des mercenaires pour faire le tour des médias remplacer « rendre ce que tu as volé » par « chasse aux sorcières »

** Ces sorcières essayeront de transhumer vers la mouvance présidentielle

Il faut savoir qu’avec le régime kleptocrate déchu, où l’on volait en famille, ces sorcières détiennent par devers elles (et par devers leurs prête-noms) de quoi éponger entièrement la dette du Sénégal portée à près de 15 000 milliards + de quoi se passer de prêts durant les 5 prochaines années + de quoi financer tous les plans sociaux + de quoi ériger de nouvelles infrastructures et des industries porteuses d’emplois.

De 2012 à 2024, c’est pas moins de 30 000 milliards qui ont été détournés + des centaines de kilomètres carrés de foncier dérobées et du patrimoine bâti + des centaines d’immeubles et de villas érigées avec l’argent volé + des centaines de véhicules de luxe – etc… qui peuvent être récupérés auprès de ces sorcières, auprès de leur patron, auprès de sa famille et de sa belle-famille.

En avant donc pour « la chasse aux sorcières » si c’est ainsi que les grands voleurs et les tueurs de manifestants préfèrent se renommer à présent.

MARVEL NDOYE

E-mail : [email protected]