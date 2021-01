Comment des personnes qui de 2008 à 20019 n’ont fait que comploter contre le pds, osent ils aujourd’hui venir pour accuser le pds de comploteurs? Tenez vous bien, en 2008 ces mêmes personnes de la bande de NOO NIAK DIOME faisaient partie de la bande des comploteurs des assises nationales de l’opposition du régime du sgn du pds. Ces mêmes membres de NOO NIAK DIOME comploteurs contre le régime de Wade étaient aussi financés par les occidentaux et le lobby homosexuel D’Oxfam. Ces mêmes membres de NOO NIAK DIOME étaient aussi les complices de Macky Sall pour mettre karim Wade et 50 membres du pds en prison. Se sont ces mêmes membres de NOO NIAK DIOME qui avaient trahi le pds et son candidat Karim Wade à la présidentielle de 2019, pour aller battre campagne pour les candidats Sonko et Idy en trahissant le pacte signé par les candidats du C25. Pour terminer je demande aux membres NOO NIAK DIOME, de laisser le pds tranquille, notre parti ne vous doit aucune dette. Armez vous de courage pour aller manifester devant les grilles de l’assemblée nationale là où Macky Sall votre ami maoïste fait voté ses lois dictatoriales. Si vous croyez qu’en attaquant le pds, vous allez réussir de faire la promotion de votre candidat pour 2024 et pour son parti, qui d’ailleurs battu en 2019,n’avait pas osé faire un recours au conseil constitutionnel. Était il un complice de Macky Sall ? Yéna NIAK DIOME !!!

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy