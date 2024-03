Quand ton Guide te mène vers le choix de la Raison, on le suit et on exécute (par Dr Seck Mamadou PDS, Paris)

Le temps des analyses est arrivé à terme pour faire place au temps de l’action gagnante.

Tout choix exclut ! et le PDS a fait son choix qu’il estime meilleur, non pas pour des strapontins, mais pour le meilleur du peuple dans sa justesse et exigences du moment.

Et Rien de ce choix, n’entache la crédibilité du PDS qui reste et demeure le Parti mère du Progrès démocratique en Afrique et un exemple des peuples aspirants à plus de développement et de liberté.

En tout état de cause, le PDS assume totalement tous ses combats contre l’Arbitraire et l’exclusion illégale de son candidat dans des conditions nébuleuses et entre les mains de la justice.

Que ce choix assumé amorce un changement de Paradigme pour une société plus juste et inclusive dans la paix et la concorde.

Dr Seck-Paris