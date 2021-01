M.F.Sall comprend l’enthousiasme et l’amour que lui portent des milliers d’admirateurs dans les Reseaux Sociaux. Elle n’en ignore pas moins les turpitudes, les errements et dangers de l’utilisation qu’en font certains. La grandeur, la pudeur sénégalaise lui empêchent un jugement tranché. C’est donc à autres sympathisants,amis et militants de percevoir l’alerte et d’opérer le choix de comprendre ce qui est dit avec réserve mais clairement.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy