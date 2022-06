In fine, la Coalition Wallu Sénégal demande la libération des détenus placés sous mandat de dépôt. « Nous déplorons l’arrestation des acteurs politiques lors des manifestations du vendredi dernier. Comment peut on arrêter des députés en cession ? On est allé leur a rendu visite au niveau des commissariats mais on nous a formellement interdit des les voir. On nous a éconduits. Je ne comprends pas ce recul démocratique. On avait dépassé ces choses depuis longtemps. On dirait qu’il y a une nouvelle mentalité« , a révélé M. Thiam.

