A la suite du discours télévisé du Ministre de l’Intérieur qualifiant « d’insurrection » les manifestations violentes avec destruction de biens publics et privés, et d’agression contre des organes de presse pour terroriser les journalistes, des « Pastefiens » ont tenté de réfuter cette qualification en prétendant qu’elles étaient « spontanées », et « non préparées comme une révolution » !

Ils veulent ainsi faire oublier l’appel à la résistance de leur leader qui a décrété publiquement que « l’heure de la Révolution a sonné » !

Or tout le monde sait qu’une « Révolution » se prépare, et se mène à travers une « insurrection bien planifiée » !

Ce qui se passe depuis trois jours, n’est donc pas une « révolte » qui est par essence « spontanée » comme les manifestions du 23 juin 2011, qui ne visaient pas à renverser le pouvoir de Wade, mais à lui faire retirer son projet de loi que l’Assemblée nationale allait voter !

A l’appel du « Front Siggil Senegaal, » le peuple s’est spontanément rassembler autour de l’Assemblée nationale, et s’est retiré dès que le projet de loi fut abandonné !

Il y eu des affrontements avec des forces de l’ordre, et des pneus brûlés, certes, mais, il n’ y a eu ni mort d’homme, ni biens publics ou privés saccagés et vandalisés, ni d’organes de presse saccagés et journalistes terrorisés ! !

Donc, ce qui s’est pass ces jours-ci, c’est bien une insurrection, avec comme objectif politique, faire partir le Président Macky Sall, comme » Y en a marre » en a parlé en évoquant l’exemple du Mali, et comme l’a confirmé hier, en conférence de presse, le » Front National de Résistance » (FNR).

Le FNR propose publiquement « la mise en place d’une transition » après le départ du Président Macky Sall.

Pour ces insurgés, cet objectif politique est le meilleur moyen de soustraire Sonko de la Justice, tout en ayant en conscience, qu’ils exposent le peuple à la pandémie de la Covid-19, et au risque d‘attaques des terroristes islamistes qui rodent à nos frontières, tout en créant des opportunités aux indépendantistes de Casamance de réaliser leur rêve d’Indépendance !

Ainsi, toutes les pièces du puzzle concocté par Sonko et ses alliés activistes comme « Y en a marre, et « Frapp- France-Dégage » sont réunies, avec l’entrée en scène de Khalifa Sall et du FNR.

Ils ont choisi de prendre le pouvoir par la « rue » pour sortir Sonko de ses déboires judiciaires !

Ce faisant, ils viennent de rompre avec la République démocratique, sous couvert de « défense des libertés démocratiques et l’Etat de Droit », alors que celle-ci repose sur l’accès au pouvoir, exclusivement à travers l’expression du suffrage du peuple par les urnes !

Ce renoncement à l’expression du suffrage du peuple comme moyen exclusif d’accès au pouvoir, est intervenu au moment, où le gouvernement est en concertation avec les partis politiques au pouvoir et dans l’opposition, et la société civile, pour rendre le processus électoral, plus démocratique, plus inclusif, et plus transparent, sans aucun blocage des travaux !

Ils se sont ainsi transformés en « vulgaires putschistes » qui comptent sur l’Armée pour parachever leur objectif de départ du Président Macky Sall, en menant de vastes opérations violentes de déstabilisation du pays.

La prise du pouvoir par la « rue » et l’impunité des puissants face à des accusations de viol, se sont révélés être les enjeux véritables de leur lutte actuelle.

Le peuple malien qu’ils veulent prendre en exemple, n’est surtout pas descendu dans les rues pour empêcher qu’un leader politique accusé de viol, échappe à la justice, malgré toutes les réserves qu’il a sur l’indépendance du pouvoir judiciaire!

Il est descendu dans la rue, dans un contexte de grave risque de dislocation de son pays par une interminable guerre contre des groupes armés djihadistes et d’autodéfense ethnique, pour faire partir leur Président de la République qu’il a considéré comme un obstacle au rétablissement de la paix et à la défense de l’intégrité leur territoriale national.

Ils ont lancé un défi dramatique à la République Démocratique et au droit égal à la justice pour tous !

Ne les laissons pas détruire, malgré leurs insuffisances, tous les acquis républicains, démocratiques, de justice sociale et de stabilité, que notre peuple a engrangés à travers de lourds sacrifices de ses enfants !

Autant l’Etat que les Républicains et Démocrates sont interpellés !

Ne laissons pas les Forces de Défense et de Sécurité seules en face d’eux.

Elles ont besoin de notre soutien moral et militant !

L’Afrique nous écoute, et le monde nous regarde !



Ibrahima SENE PIT/SENEGAL

Dakar le 6 mars 2021