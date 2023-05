ADVERTISEMENT

Lorsque le nain reproche au géant d’avoir beaucoup grandi, il faut deviner son envie avortée de grandir ou son besoin irrépressible d’être porté sur les épaules. Qui est ce Thierno Bocoum pour délibérer sur la ligne politique et la ligne de défense du président Sonko ? Encore Thierno Bocoum ! Un politicien classique de la vieille génération qui tente de s’accrocher à une critique de Sonko pour continuer à exister. Pourquoi chaque fois Thierno Bocoum se reconnait tout seul dans ce qui n’est adressé à personne ? Trouvant chaque fois l’occasion d’étaler son mal profond, la jalousie attestée par plusieurs passages de sa dernière attaque contre Sonko. C’est quoi cette aversion consistant à tirer gratuitement sur Sonko ? Mais une chose est sûre, l’esprit de Sonko ne s’arrête jamais sur Thierno Bocoum, laissé aux quaispar le train de l’histoire politique se jouant actuellement .Sonko sait que vous ne représentez rien, c’est pourquoi il ne s’adressait pas à vous, et même s’il lui arrivait de penser à brocarder des opposants, ce ne sera pas à vous qu’il fera allusion. Simplementparce que vous êtes le parent pauvre des opposants en vue. Alors tout ce qui vous reste, c’est de jouer à Erostrate, qui à seule fin d’être célèbre brûla le fameux temple de Diane d’Ephèse. S’attaquer à Ousmane Sonko garantit dans l’excellence ou dans la bêtise de se sortir des oubliettes. Votre spécialité, pour montrer que vous existez, c’est de vous battre à être sur la première ligne de la photo consacrant les signataires de la plateforme F24. Avant cette photo de famille où étiez-vous ? Fo don tocc ? Nulle part.Toujours la jalousie qui le mange et le démange, ce qui a expliqué ses attaques matinales contre Yewu et la disgrâce élective qui le poursuit. Ensuite c’est l’histoire malheureuse d’AAR Sénégal. Souvenez-vous du discours lancé à la cantonade par Sonko au détour d’un meeting de campagne électorale. Il avait dit qu’une bonne partie de l’opposition en campagne roule pour Macky.AAR Sénégal s’était approprié tout seul ce discours.Thierno Bocoum s’était répandu, comme à son habitude en méchancetés contre Ousmane Sonko et Yewi. Il parlait même des dealers de la république, et pourtant AAR n’avait jamais esté en justice contre l’irrégularité prouvée des listes de BBY. Ce qui était espéré, c’est une disqualification surréaliste de Yéwi ou que le radicalisme à refuser les décisions scélérates du Conseil constitutionnel les pousse à ne pas participer aux élections. Ce qui aurait donné à AAR Sénégal les coudées franches, mais c’était mal connaitre les stratèges de Yewi qui se savaient même privés de liste des titulaires, première force politique du pays.AAR qui partit avec ses listes intactes n’eut qu’un député au plus fort reste. Cette fois-ci le tocsin du délirium anti-Sonko lui est monté au nez comme de la moutarde, car qui comprend cette hystérie de diatribes sonkophobes compilées au lendemain du discours de Ziguinchor par Thierno Bocoum ? Cher président du lilliputien et invisible AGIR, politicard tocard ton disque est rayé, il ne fait plus danser, et vous faites pitié quand vous accusez Sonko de désintégrateur de l’unité de l’opposition, alors qu’il est historiquement le leader charismatique de la seule coalition politique qui a mis en déroute l’attelage politique de Benno coalition au pouvoir. Vous êtes d’autant plus pitoyable, quand vous vous accrochez aux allusions de Barthélémy le traitre, pour faire de méchantes allusions à votre tour. Nous ne pouvons qu’éprouver de la compassion à votre égard, car à ce jour vous êtes le seul sénégalais qui peut penser que Sonko peut entrer dans des deals avec Macky par l’intermédiaire de Barthélémy. Au contraire des masques sont tombés et les sénégalais n’en sont que plus reconnaissants davantage envers Sonko, en leur permettant de démasquer le traitre embarqué dans l’opposition. Il se lit noir sur blanc, même pas en filigrane, votre détestation de Sonko , à qui vous souhaitez le pire en « rêvant son potentiel recalage », comme Barthélémy qui disait que « la candidature de Sonko est problématique » , etcela avant le verdict du procès contre Mame Mbaye Niang, car son entretien a été réalisé avant. Ces éléments de langagesimilaires sont-ils le fait du hasard ? Qui vous a sourcés ? Il faut être méchant pour souhaiter à Sonko une condamnation provenant de ces affaires judiciaires totalement farfelues. Aucun opposant sérieux, même le plus opposé à lui, ne peut accepter cela, ne serait- ce que par principes.. Rêver « un potentiel recalage » de Sonko, c’est donc accepter l’anarchie judiciaire et son corollaire l’insécurité juridique. M. Bocoum, nous avons fini de comprendre que tous vos articles à charge faussement habillés avec des oripeaux républicains et politiques ne sont que la manifestation haineuse d’un politicien has been, que la présence politique populaire ininterrompue de Sonko a fini de faire un vestige et une pièce archéologique. En vérité, vous êtes juste une fabrication de Idy, car depuis que vous n’êtes plus de Rewmi vous nereprésentez rien de rien, à part quelques actions d’éclats populistes dues à une présence médiatique entêtée, comme votre présent article qui surfe sur l’actualité politique et judiciaire de Sonko. Cette attitude là est bien celle du charognard qui raffole des restes cadavériques. Vous accusez Sonko de s’acoquiner de bénis oui oui qui n’osent même pas aller aux toilettes sans demander la permission, et d’être réfractaire au pluralisme démocratique. C’est votre malhonnêteté intellectuelle qui vous le fait dire, car à ce que je sache Yéwi n’est pas dirigé par un leader, mais par une conférence des leaders où aucune voix de leader n’est pas plus délibérative que l’autre. Par contre, ce qui vous fait mal, c’est le fait qu’Ousmane Sonko soit « le champion de cette coalition » selon la belle et honnête expression d’Aida Mbodj. Mieux, il est le champion de toute l’opposition significative. Ce que beaucoup ne savent pas, c’est que cette haine de Thierno Bocoum remonte depuis les élections de 2019, où il voulait troquer son soutien à Sonko à un poste de directeur de campagne.Un marchandage politique maladroitement exprimé, dans sa tête de politicien classique, c’était une manière de ne pas être oublié si jamais partage de responsabilités devait avoir lieu, car faire alliance avec Pastef peut à coup sûr garantir un poste électif où nominatif. Cette façon de voir est une vue de l’esprit, Pastef est un parti de rupture qui veut révolutionner les pratiques administratives ou électives basées depuis toujours sur le clientélisme. Après avoir trop joué au dilatoire avec la coalition en gestation pour porter la candidature du président Sonko en 2019, Thierno Bocoum avait fini dans les soirées dinatoires qui devaient bâtir la coalition Idy 2019 portée majoritairement par les pensionnaires et les ressortissants du système .L’adage ne dit-il pas qui a bu boira ? Donc pourquoi Thierno Bocoum attaque t-il Sonko, alors que ce dernier n’a jamais dit qu’il a besoin de toute l’opposition pour conquérir le pouvoir ? Par contre Sonko on peut se demander si Sonko a vraiment besoin de s’allier ? Assurément oui. Mais pas avec tous. Et, c’est vraiment triste de voir Thierno Bocoum se muer en affabulateur, pire en contrebandier politique brandissant le fusil de l’excitation calomnieuse.

Alioune SECK