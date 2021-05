XALIMANEWS- A compter de ce 22 mai, des milliers de fidèles vont investir la cité de Madina Gounass dans le département de Vélingara. Tous vont répondre à l’appel spirituel que le fondateur de cette localité Thierno Ma­madou Saïdou Ba avait lancé. Un appel qui se perpétue encore aujourd’hui, des années après la disparition de l’érudit de Gounass. Mais l’histoire démarre dans le département de Podor. Roumdé Thikinebé devenu Thikité par la sui­te, était un endroit où séjournaient à une période de l’année deux groupes, des éleveurs et des pêcheurs. Durant la plus grande partie de l’année, les deux groupes habitaient des localités différentes. C’est ce séjour saisonnier qui a valu durant des siècles à ces lieux le nom de Roumdé Thikinebé. Les éleveurs étaient un peu excentrés et les pêcheurs vivaient sur les berges du fleuve. Mais les deux groupes étaient en contact au quotidien et faisaient du troc, du poisson contre du lait. Une année, après un séjour à Roumdé dans l’actuel Thikité, le destin a voulu que les deux groupes décident d’y rester définitivement. Le groupe d’éleveurs qui avaient embrassé l’islam depuis des années, disposaient en leur sein beaucoup de savants. La localité était alors très connue et Cheikh Moussa Camara de Ganguel Soulé, dans sa mission d’étendre la Khadriya, y a posé ses baluchons dans le quartier Est, celui des lawakobé, sous la protection du patriarche Alpha Amadou Ba. Comme de tradition au Fouta autrefois, les jeunes garçons partaient à la quête de connaissances islamiques surtout chez les érudits. C’est ce qui amena Thierno Saïdou Ba, le père du fondateur du Dakka de Madina Gounass, à Thikité. Il y était venu pour approfondir ses connaissances auprès de Cheikh Moussa. Des années passèrent et le Cheikh a réussi à enrôler la majorité de la population à la khadriya. Alors que son départ pour Ganguel Soulé approchait, le Cheikh Moussa Camara a donné des instructions à son disciple d’aller demander à ses hôtes la main de l’une de leurs nièces, celle que les gens de Thikité appelaient Mame Hawoly. Leur premier enfant Mamadou deviendra le fondateur du Dakka de Madina Gounass.

De Thikité à Madina Gounass

De Thikité à la création de Madina Gounass, le chemin a été long. A l’âge de 3 ans, l’érudit natif de Thikité devait prendre congé de son village natal avec ses parents et une multitude de disciples sous la conduite du Cheikh en direction de Ganguel Soulé (dans la région de Matam). A peine arrivé, le Cheikh indique à Thierno Saïdou où il devait s’installer pour fonder le village appelé Madina Thierno à quelques encablures de Ganguel Soulé. Très attaché à son village natal, dix-sept ans après, il y revient alors qu’il avait 20 ans. Thierno Siradji Amadou Samba Ba, khalife de la famille Ba et chef de village de Thikité, ra­conte que c’est «par ses mystères d’homme saint que El Hadji Mamadou Saïdou Ba retrouve la maison où il est né sans y être conduit». Le chef de village d’ajouter : «Mamadou Saidou a été accueilli par Thierno Samba Oumar Ba qui lui a offert son hospitalité.» El Hadji Mamadou Saïdou Ba a séjourné dans plusieurs localités de la région de Kolda avant de fonder Médina Gounass. Il avait comme compagnons ses parents du Yirlabé (province traditionnelle du Fouta) et d’autres disciples. C’est dans sa quête d’une localité au Sud du Sénégal où il pouvait pratiquer paisiblement sa religion qu’il a rencontré Thierno Amadou Barro, père de Thierno Mansour Barro de Mbour qui a révélé son érudition. La région de Kolda comportant de nombreuses localités nommées Madina, le vénéré El Hadji Mamadou Saïdou Ba ajouta au nom de la localité qu’il venait de fonder Gounass qui serait le nom d’une rivière ou un marigot qui est à l’autre bout de la ville sainte. Si son retour à Thikité à l’âge de 20 ans est une preuve d’attachement à cette localité, le fait de nommer un quartier de Madina Gounass, Roumdé (ancien nom de Thikité), en est une autre. Le chef de village de Thikité indique que «le nom de ce quartier est une marque de reconnaissance à Thikité et un hommage que El Mamadou Saïdou Ba a voulu faire à sa mère ».

Un patrimoine à préserver

Le Dakka a une double signification pour la communauté Yirlabé et pour les populations du Fouta en général. Cette période de retraite spirituelle dans la brousse pour une dizaine de jours, revêt aujourd’hui une grande importance pour les pèlerins venus du Fouta et une réponse à l’appel d’un digne fils. Cette deuxième considération a fait que la chambre où est né le saint homme à Thikité a été rebâtie pour la pérennisation de l’édifice. Diouldé Mamadou Diallo, enseignant et habitant de Thikité, explique que «c’est la communauté Yirlabé du Sénégal et de la diaspora qui a financé la construction en dur de la maison où est né le fondateur du Dakka». «La population de Thikité et les disciples souhaitent que l’Etat du Sénégal aide à préserver le monument et à l’intégrer dans le patrimoine historique national», plaide-t-il.

