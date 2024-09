Qui peut expliquer à Bougane ? (de Marvel Ndoye)

Ousmane Sonko a l’art de pousser au ridicule ses pourfendeurs ou adversaires. Il peut les détruire, les humilier, les terrasser sans les toucher, sans les citer, sans tourner le regard vers eux. Ceux qui s’y sont essayé en on fait l’expérience. AAR Sénégal, Khalifa Sall, Barthélémy Dias, Macky Sall, Ahmed Khalifa Niasse, Idrissa Seck, et bien d’autres.

Aujourd’hui c’est un certain Bougane Gueye Dany qui en fait les frais, à la seule différence que Bougane est moins intelligent, plus insignifiant politiquement parlant que les susnommés. Il ne comprend rien, se contente de bavarder en s’estimant satisfait de faire l’actualité, même si c’est exclusivement des moqueries, même si c’est pour être comparé à Kouthia ou à Sannex.

1° Qui peut expliquer à Bougane que être la risée chaque fois que l’on ouvre la bouche c’est plus amuser la galerie que faire de l’opposition politique ?

2° Qui peut expliquer à Bougane que recruter une bande d’idiots comme chroniqueurs à sa solde ne fera pas de lui autre chose qu’un clown ?

3° Qui peut expliquer à Bougane que « opposition radicale » et « bouffonnerie radicale » ne donnent pas le même résultat ?

4° Qui peut expliquer à Bougane qu’il ne gagne aucun point politique à se faire moquer par des tik-tokeurs à longueur de journée ?

5° Qui peut expliquer à Bougane que le chef de l’opposition ce n’est pas celui qui écrit le plus de tweets par semaine, et peu importe si c’est des idioties ?

6° Qui peut expliquer à Bougane que jamais Geum Seu Bopp n’aura ne fusse qu’un seul député avec sa manière de faire de la politique ?

Bougane considère certainement que sa plus grande réussite en politique jusque-là, c’est lorsque Ousmane Sonko s’est moqué des opposants sacs à main, faisant référence à lui. Il a tellement pris son pied qu’il a tout de suite pondu un tweet sans réfléchir comme à son habitude, et a dû supprimer ce tweet comme un trouillard. Retirer un tweet, yeufou tapète leu pour quelqu’un qui se prétend opposant. Il faut assumer quand on parle ou quand on écrit.

J’en appelle donc aux bonnes volontés qui peuvent expliquer à Bougane qu’il y’a une différence entre « chef de l’opposition » et « bouffon de l’opposition », entre « faire de l’opposition » et « faire le clown », entre « s’opposer » et « bavarder ».

A bon entendeur !!

MARVEL NDOYE

