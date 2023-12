El Hadji Mamadou Diao a décidé de ne pas suivre le candidat désigné et d’être le chef de file de la coalition Diao2024. Il a été aussitôt limogé. Auparavant, c’est Idrissa Seck qui a été contraint de céder son siège de président du Conseil Economique Social et Environnemental (Cese), pour « délit d’ambitions ». Les ministres de Rewmi, Yankhoba Diattara, (département des Sports) et Aly Saleh Diop (département de l’élevage et des Productions animales), seront eux aussi défenestrés parce qu’ayant pris la décision de rester fidèles et loyaux à leur mentor dans sa conquête du pouvoir.

