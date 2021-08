ADVERTISEMENT

Je suis de ce peuple où un dirigeant peut après trois mandats,

et sans aucune gêne, solliciter avec succès un quatrième

mandat alors qu’il n’a remporté aucun trophée.

Je suis membre de cette communauté qui a choisi l’informel

aussi bien dans le sport que dans les études. Un pays où on

oublie que même si le sport et la politique ont de profondes

affinités (compétition, combat acharné, violence physique), la

différence est dans le fairplay.

Je suis citoyen de ce pays où un président arrête la desserte du

train Dakar-Thiès pour son yoyo de TER. Je suis citoyen d’un

pays où le chef de l’État gouverne par des sautes d’humeur et

des visions noctambules qui, pour réfectionner un building

administratif à coup de dizaine des milliards et qui va deux mois

après délocaliser les ministères dans une fausse ville nouvelle ;

qui pour construire des arènes de lutte incapables d’accueillir

les grands combats de lutte à coup de milliards…

Je suis citoyen d’un État et d’une république dont le chef donne

des instructions aux responsables de son parti et de sa

coalition afin de mobiliser des moyens pour inscrire les primo-

votants de leur organisation alors qu’il est censé être la clé de

voûte des institutions. Elu pour être au service des Sénégalais,

le monsieur est au service d’un clan.

Je suis membre d’un État où on préfère habiller les élèves à

coup de plusieurs dizaines de milliards au lieu de leur construire

des salles de classe fonctionnelles et décentes. Je suis assez

dupe pour ne pas voir qu’il s’agit d’une opération

d’enrichissement illicite, mais légal d’opérateurs proches du

système. Je suis tellement naïf que j’ai oublié que le port des

uniformes et des blouses est devenu une tradition bien avant

l’élection de ce Président et que ce financement ressemble à

un effort pour accélérer la vitesse et la force du vent.

Je suis acteur de cette École où les élèves sont formés et

évalués non pour réussir, mais pour échouer. Cette École où la

langue de travail n’est maîtrisée ni par les élèves ni par leurs

maîtres et où on s’entête comme si on était possédé par une

puissance démonique mystérieuse à perpétuer les causes de

l’échec. Cette École où on demande aux jeunes de penser et

de comprendre des choses qu’ils ne vivent ni ne savent !

Comment demander à une âme de sentir dans le corps d’une

autre ? Cette École où les apprenants sont censés maîtriser les

normes du Roman, du Théâtre, les courants littéraires, etc.,

dans une langue qu’ils ne parlent que laborieusement.

Je suis acteur d’un système éducatif où quelques enseignants

cherchent davantage la jouissance dans une langue étrangère

(symbole de servitude) plutôt que la résolution des difficultés

des apprenants et la mise en place de compétences utiles à la

communauté. Oui, je fais partie de cette fausse communauté

éducative où les enseignants et les apprenants se regardent en

chiens de faïence.

Je pense que je suis finalement un objet ou plus exactement le

jouet de viles décideurs. Quel gâchis !

Alassane K. KITANE