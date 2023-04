XALIMANEWS: “Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige, Macky SALL sera candidat en 2024 si Dieu le veut. Bby mettra les moyens qu’il faut et usera de toutes les armes conventionnelles et démocratiques pour la conquête de ce second quinquennat du Président Macky SALL. Sachez que pour nous de la majorité présidentielle ce débat est clôt. Le Président Macky SALL reste notre plan A,B, C….Z. Et c’est par rapport au respect des principes démocratiques, dont vous tympanisez les populations sénégalaises, que nous avons choisi notre candidat. Mais de quel droit vous vous permettez de choisir votre candidat et nous refuser le libre choix de notre candidat ? De quelle démocratie faites-vous référence pour avoir un tel comportement ? C’est ça votre démocratie ? Réveillez vous les gars. Nous sommes au Sénégal où l’on pratique la démocratie et le vote libre depuis bientôt un siècle ma parole. Vous êtes prêts pour mettre à feu et à sang notre pays, juste pour empêcher la candidature d’un citoyen libre qui jouit de tous ses droits civiques et politiques autant que vous. D’emblée vous méprisez la volonté du peuple souverain en cherchant à lui priver de son droit de choisir librement son dirigeant, son président. Ce peuple qui n’a droit à la parole que tous les (5 ou 7 ans) se voit déjà trahi par d’apprentis sorciers imbus d’ambitions démesurées. Très sincèrement il est impossible de suivre ou de comprendre cette entreprise des démocrates sénégalais quand il s’agit de la prochaine élection présidentielle de 2024. En effet, si tous les acteurs politiques et de la société civile sont d’accord pour dire que cette élection est d’une importance capitale pour l’avenir du Sénégal et pour la suite de notre processus démocratique en cours, leur démarche reste plus qu’inquiétante. Car aujourd’hui il est claire que l’opposition sénégalaise pour accéder au pouvoir a choisi des méthodes fascistes : racisme ; nationalisme ; terreur ; totalitarisme…. Le Ducé Benito MUSSOLINI n’aurait pas fait mieux. Quand on poursuit l’avènement d’une démocratie digne de ce nom, le peuple souverain doit être considéré dans tout le processus, qu’elles que soient par ailleurs nos ambitions personnelles. Il n’y a pas pire trahison pour un homme politique qui ambitionne de diriger son peuple que de chercher à tromper la volonté de ce même peuple. En effet, on ne peut comprendre que la classe politique sénégalaise se mobilise pour une vraie démocratie au Sénégal (comme si le Sénégal n’a jamais pratiqué la démocratie et le vote libre), refuse le droit au Président sortant une participation à l’élection de 2024 alors que la loi le lui permet. Porter en bandoulière l’exclusion d’une telle candidature signifie tout simplement un non- respect des principes démocratiques. Le président Macky SALL est un sénégalais autant que tous, jouissant totalement et entièrement de ses droits civiques et politiques, par conséquent en droit de se présenter à toute élection si tant est son choix et sa décision. Aucune loi ne l’interdit pour l’instant d’être candidat. Soyez raisonnables si vous vous êtes libres de choisir votre candidat, d’autres sénégalais ont aussi le droit de choisir librement leur candidat. Alors comment notre classe politique qui se dit démocrate et se bat pour une réelle démocratie peut elle s’appuyer sur une déclaration antérieure, dont notre loi fondamentale ne considère guère puisque hors de porter du nouveau art- 27; et déclaration faite dans un contexte particulier pour refuser le droit au Président Macky SALL de se présenter en 2024 ? D’autant plus que se présenter à une élection ne veut pas dire être élu. L’opposition a peur de quoi finalement ? N’est ce pas le peuple sénégalais souverain qui le jour du 24 février 2024 élira librement le candidat qui a su le convaincre ? Est-ce à dire que l’opposition n’a pas confiance en ce peuple souverain ? Ou alors contrairement à leur affirmation (qu’elle a la majorité) elle pense que le candidat Macky SALL à plus de chance d’être élu? Brandir juste comme Projet de société ; comme argument de campagne ; l’élimination d’un adversaire politique pour une élection si déterminante pour l’avenir de notre pays, démontre à suffisance les limites de cette cohorte de

candidats à la candidature. Cette frilosité de l’opposition sénégalaise qui manque incontestablement de courage (il n’y’a pas de « thiédos » parmi eux visiblement) pour aller au combat au point de chercher à tout moment le soutien d’une infime partie inconsciente de la jeunesse, est véritablement un aveu patent de son incompétence. On ne gouverne pas un pays par les réseaux sociaux ou par l’occupation de la rue. Un Homme d’Etat en tant que serviteur, il sert à la fois les citoyens, la société, l’État, la nation et il fait passer le bien commun avant ses intérêts personnels. D’après Antoine Dionne Charest : «la priorité du bien commun est le premier devoir de tout homme d’État. » Le cas particulier du potentiel candidat Ousmane Sonko, un homme assoiffé de pouvoir, prêt à bruler le pays dont il veut gouverner ( quelle incohérence pour un candidat) pour ses ambitions personnelles, et qui ne peut être dompté non par des lois, mais uniquement par la force, conduit donc à justifier une puissance absolue et illimitée de l’Etat, source unique de droit. C’est le cas de le dire”

ADVERTISEMENT

Alioune Ndao FALL

Secrétaire National chargé de la Diaspora Apr .