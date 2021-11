Le sommet du G20 se tenait à Rome les 30 et 31 octobre. De nombreuses rencontres ont eu lieu en marge de ce sommet. Notamment celle, très attendue, entre Emmanuel Macron et Boris Johnson. En effet, les tensions n’ont jamais été aussi fortes entre la France et le Royaume-Uni sur les quotas de pêche. Paris menace Londres de sanctions dès mardi 2 novembre si les britanniques refusent d’accorder plus de licences aux pêcheurs français.

