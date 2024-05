R Magazine célèbre une décennie d’engagement artistique et annonce une soirée exceptionnelle de levée de fonds à Montréal le 8 juin 2024

XALIMANEWS-R Magazine, qui se positionne en tant que porte-parole de la scène culturelle et artistique en ligne, célèbre avec fierté une décennie d’existence. Depuis ses débuts en 2013, R Magazine demeure une voix incontournable dans le domaine des arts, de l’environnement et de la société, offrant une plateforme pour les talents émergents et abordant les enjeux contemporains à travers le monde.

L’équipe dynamique de R Magazine, répartie aux quatre coins du globe, dans quatre continents notamment, a su forger une réputation solide grâce à son engagement en faveur de l’art, de la diversité culturelle et de l’inclusion sociale. De la promotion des artistes émergents à la sensibilisation aux enjeux environnementaux en passant par la lutte contre les discriminations, R Magazine s’est distingué par son innovation, sa créativité, son audace et sa volonté de faire une différence, le tout porté par la passion et le dévouement de ses bénévoles dont certains sont dans l’organisation depuis 2013.

Parmi les réalisations marquantes de R Magazine au cours de ces 10 dernières années, on compte notamment le projet « Arc en Xlles » (https://www.r-magazine.ca/recueil-collectif-colore-inclusif-et-bilingue/), un recueil collectif, coloré, inclusif, engagé et plurilingue de poèmes, d’écrits à expression libre et d’illustrations, visant à aborder des thématiques fortes telles que le racisme, la xénophobie et le sexisme. Également, ont été lancés, les Prix R Magazine une initiative récompensant les artistes et artisans méritants ainsi que les bénévoles qui se sont distingués malgré les défis posés par la pandémie et les événements R’XHIBIT dont la seconde édition a vu la première projection canadienne d’ « El maestro Laba Sosseh », un film documentaire réalisé par le réalisateur sénégalo-suisse Maky Madiba Sylla, invité d’honneur de R Magazine et Lionel Bourqui, retraçant le parcours de Laba Sosseh, pionnier de la musique afro-cubaine mondialement reconnu, premier africain à recevoir un disque d’or et offrant un regard fascinant sur son héritage musical emblématique.

Cette année, pour célébrer son 10ème anniversaire, R Magazine prévoit une série d’activités hybrides tout au long de l’année 2024. Parmi ces événements, une soirée spéciale de levée de fonds est prévue le 8 juin 2024 à Montréal. Cette soirée promet d’être un événement mémorable, avec un thème de casino, des jeux de table, de la musique live et bien plus encore. Les fonds collectés lors de cet événement contribueront à soutenir les projets futurs de R Magazine, notamment le développement de nouvelles initiatives artistiques et la promotion de la diversité culturelle. Parmi ces projets, « ON R » (https://www.r-magazine.ca/on-r/), une plateforme audio proposant des entretiens décontractés avec des artistes et des personnes créatives, mettant en avant la diversité culturelle et les différentes communautés, se distingue. De plus, « Afrotochtones » est un autre projet mettant en lumière les artistes des musiques africaines et autochtones du Québec et du Canada.

R Magazine est bien plus qu’un média. C’est un étendard de diverses causes. Tout comme sa fondatrice Angélique Marguerite Berthe Diène et bien d’autres immigrants peuvent en témoigner, l’expérience et l’éducation d’outre-mer font hésiter certains recruteurs. R Magazine a accueilli, entre autres, de nombreuses personnes ayant trouvé une expérience enrichissante pour débuter leur vie au Québec. De plus, R Magazine se dote depuis quelque temps d’outils et d’informations pour collaborer et soutenir les personnes faisant face à des incapacités et se heurtant souvent à des difficultés d’intégration.

Le magazine invite tous les passionnés d’art, de culture et de solidarité à se joindre à son équipe et ses amis pour cette soirée spéciale et à soutenir sa mission. Participer à cet événement, c’est contribuer non seulement à promouvoir l’art et la culture, mais aussi soutenir des cause nobles.

Pour réserver des billets et en savoir plus sur la soirée de levée de fonds de R Magazine, rendez-vous sur la page Facebook dédiée : https://www.facebook.com/events/714807697503137

Pour plus d’informations sur R Magazine et ses projets, visiter le site web : https://www.r-magazine.ca/ ou suivre l’organisation sur les réseaux sociaux :