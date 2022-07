Jusque-là, Sunu était plus connue pour son activité dans l’assurance. Mais son activité dans la banque, au sein de la zone Uemoa déjà, n’était pas négligeable. Il faut dire que la Sih contrôle 70% du capital de Sunu Bank Togo, ex-Banque pour l’épargne et le commerce du Togo. Elle détient également 18% environ de la Bicici ivoirienne dont elle est le second actionnaire après Bnp Paribas. Et d’après Le Quotidien, Dione est allé vendre son projet auprès des dirigeants sénégalais, et notamment du chef de l’Etat. Macky Sall, qui a reçu l’homme d’affaires le 16 mars dernier.

