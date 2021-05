Comme chaque ramadan , l’acteur de développement et aussi homme politique, distribue des vivres pour assister les populations les plus nécessiteux de sa localité. Des kits alimentaires sont offerts aux habitants de Keur Ndiaye Lô qui attendaient ce moment «Ce qui nous réunit aujourd’hui est devenu comme une tradition de la localité: la remise de vivres au famille. Une tradition que nous souhaitons respecter avec la grâce de Dieu en ce mois béni du ramadan, en ce moment de dévotion, de prière et de partage. Nous l’avons fait l’année dernière . Aujourd’hui on est là. Je prie pour que tout le monde puisse l’assister l’année prochaine», a expliqué Pape Sow.

