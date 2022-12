Ce mardi, lors de la passation de servce à l’Ofnac entre l’ancienne et le nouveau directeur, Seynabou Ndiaye Diakhatè a révélé que 40 dossiers avaient été déposés auprès du parquet depuis 2016 et 73 ordres d’ouverture d’enquête signés en 2022. Face au silence des autorités compétentes, I-Radio a posé le débat sur la non transparence et le pourquoi les rapports du corps de contrôle ne débouchent jamais sur des poursuites judiciaires ? Pour Adama Sadio, Docteur en science politique, « Cela entre dans le cadre de la mal-gouvernance et ne fait qu’encourager la corruption et autre politique nebuleuse. » A-il lâché. Pour lui, « la mal-gouvernance est la principale cause de sous sous-développement des pays africains. » Adama Sadio est outré par l’absence de poursuites judiciaires aux rapports des différents corps de controle (Ofnac, Cour des Comptes, IGF, IGE). « Cela encourage la corruption, les detournements de deniers oublics, entre autres. Nous sommes dans un pays sous-developpé, les populations aiment tout simplement que le peu de biens dont elles disposent, ce peu de biens là, economiques, soient gérés de manière transparente, afin qu’elles puissent sortir des difficultés dans lesquelles elles vivent aujourd’hui. » Très en verve, le Docteur en Sciences politiques révèle que la lutte contre la corruption a régressé sous Macky Sall. « Sous Wade, des efforts se faisaient. On se souvient tous de Modou Bousso qui a été emprisonné sous Wade, on se souvient aussi de celui qui était le patron de l’ARTP. Mais depuis quelques années quand meme, on a l’impression que la justice reste aphone sur toutes les affaires concernant les detournements des deniers publics, surtout lorsque des hommes qui sont au coeur du pouvoir sont touchés ». Pour remedier à cette situation qui affecte les populations,, le Docteur, preconise la mise sur pied d’une Cour spéciale, dotée de pleins pouvoirs et indépendante de toutes chapelle ou colorations politiques.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy