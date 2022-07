Face à ses invités, l’ambassadeur, Boua­lem Chebihi, arrivé à Dakar en décembre, a magnifié la coopération entre l’Algérie et le Sénégal, qui se traduit par une amitié prometteuse. «En 2010, l’Algérie a effacé la dette que lui devait le Sénégal contractée en 1984. Au plan scientifique, plusieurs dizaines d’étudiants sénégalais ont poursuivi leurs études universitaires en Algérie dans le cadre du programme annuel de bourses offertes au Sénégal», souligne le diplomate algérien, qui s’inscrit dans le sillage de ses 14 prédécesseurs. Ils ont tout fait, dit-il, pour solidifier les ponts d’amitié, de solidarité et de coopération entre les pays deux pays. «Les relations entre l’Algérie et le Sénégal sont très bonnes et cordiales. Plus récemment, les deux pays ont apporté leur contribution aux efforts de promotion des intérêts de l’Afrique dans le monde. Cela s’est traduit notamment dans le cadre du Nepad», rappelle le diplomate. Par ailleurs, il insiste sur les liens spirituels «profonds» qui lient les deux pays. Il rappelle que l’Algérie est le berceau de la Tidjania, car le fondateur de la confrérie est né à Ain Madhi.

