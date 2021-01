Une occasion pour le président du Mouvement Initiative et Convergence, Abdoul Aziz Lo de saluer le rapprochement entre leur leader Idrissa Seck et Macky Sall. » Le mouvement renouvelle sa confiance à son leader Idrissa Seck, le président du Conseil Economique Social et environnemental et également félicite Macky Sall de son discours méthodique à la nation le 31 décembre 2020″.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy