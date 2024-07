Rationalisation des ressources de la CDC : Fadilou Keïta commandite un «audit organisationnel et du personnel»

XALIMANEWS-La direction générale de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc) a initié une série de réformes visant à restructurer et à optimiser ses actifs, notamment ses filiales.

Ces mesures incluent la recomposition des conseils d’administration, des changements de directeurs généraux et de certains postes clés au sein des filiales, comme annoncé par Fadilou Keïta, directeur général, dans un communiqué officiel.

Parallèlement, un audit organisationnel et du personnel de la Cdc et de ses filiales a été lancé pour renforcer l’efficacité de cette institution publique et optimiser l’utilisation des ressources humaines.

En outre, l’Inspection générale d’Etat a mandaté une mission d’audit des comptes de la Cdc et de ses filiales. Ces initiatives visent à rationaliser le portefeuille de la Cdc, à harmoniser ses opérations et à améliorer l’efficacité dans l’exécution de ses missions.

Elles sont aussi destinées à sécuriser les investissements de la Cdc, à concentrer les efforts sur la finalisation et la livraison des projets prioritaires, tout en réduisant les risques opérationnels et en assainissant la gouvernance financière de l’institution.