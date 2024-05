RD Congo-Nouvelle Constitution : le président Félix Tshisekedi a franchi un seuil décisif en défiant l’opposition

XALIMANEWS-La possible révision de la Constitution en RDC suscite des préoccupations au sein de l’opposition et de la société civile, après que le président Félix Tshisekedi a évoqué la création d’une commission lors de sa récente tournée européenne en Allemagne, en France et en Belgique.

Interrogé par des membres de la diaspora à Bruxelles sur une éventuelle modification de la Constitution, le président n’a pas exclu la possibilité et a affirmé son désir d’une Constitution « digne de notre pays ». Cependant, cette ouverture suscite déjà des inquiétudes dans l’opposition qui redoute que le président ne cherche à remettre en question la limitation des mandats présidentiels, rapporte RFI.

Selon le média français, le député Christian Mwando, chef du groupe parlementaire de l’opposition à l’Assemblée nationale, a dénoncé fermement ce qu’il perçoit comme une tentative de troisième mandat. Il insiste sur l’importance pour le président Tshisekedi de prendre ses responsabilités pour le bien de la République, plutôt que de chercher à blâmer les autres ou les textes constitutionnels. Mwando souligne que la Constitution est claire et appropriée, et déplore le manque de leadership dans la gestion du pays, notamment face à une majorité parlementaire jugée autoritaire.