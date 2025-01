RD Congo/Tensions avec le Rwanda : pour Patrick Muyaya (Ministre de la Communication), « l’option de guerre est envisagée »

XALIMANEWS-Alors que les affrontements entre l’armée congolaise et le groupe rebelle M23 se multiplient dans l’est de la République démocratique du Congo, les tensions diplomatiques avec le Rwanda atteignent un niveau critique. Entre accusations mutuelles et déclarations incendiaires, Kinshasa et Kigali s’enfoncent dans une crise qui menace la stabilité de la région.

Selon France 24 qui cite le porte-parole de l’armée congolaise, les rebelles ont « fait une percée à Bweremana, dans le Nord-Kivu, et à Minova, dans le Sud-Kivu », mardi.

La tension avec le Rwanda, accusé de soutenir le M23, est également montée d’un cran. « L’option de la guerre est envisagée, et nous y sommes déjà, d’ailleurs », a déclaré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et des Médias de la RDC, lors de son intervention sur France 24. Tout en dénonçant l’escalade militaire, il a insisté : « Ni le peuple rwandais ni le peuple congolais ne méritent la guerre. »

Le ministre congolais a également critiqué le régime rwandais, affirmant : « Si le peuple rwandais avait droit à la parole, je ne suis pas certain que Paul Kagame serait encore à la tête de ce pays.«

De son côté, le président rwandais, Paul Kagame, a vivement remis en question la légitimité de son homologue congolais, Félix Tshisekedi, en déclarant qu’il n’avait « jamais été élu ». « Je sais reconnaître les leaders quand je les vois, et je sais aussi reconnaître les idiots », a-t-il ajouté devant un parterre de diplomates étrangers.

Selon les autorités congolaises, plusieurs milliers de soldats rwandais sont actuellement déployés sur le territoire de la RDC, exacerbant les tensions dans la région.