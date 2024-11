RD Congo : un éboulement au Sud-Kivu

XALIMANEWS-Un éboulement s’est produit samedi à Nyabibwe, dans la province du Sud-Kivu, en République Démocratique du Congo,’a rapporté Radio France Internationale. Le bilan fait état d’une dizaine de morts et de trois blessés.

Selon RFI, l’incident a eu lieu dans les villages de Nkubi et Kanenge, durant la nuit de vendredi à samedi, sous l’effet de fortes pluies. Des témoins rapportent que le sol, ainsi que les maisons construites en terre battue et en bois, n’ont pas résisté à la pression des eaux dévalant les collines de Nyabibwe. « Jusqu’à samedi soir, une dizaine de corps ont été retrouvés et des maisons endommagées », précise Delphin Birimbi, président du cadre de concertation de la société civile de Kalehe. Les recherches pourraient se poursuivre ce dimanche, assure-t-il.