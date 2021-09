Les ADF, à l’origine des rebelles musulmans ougandais, sont maintenant présentés par l’organisation djihadiste Etat islamique (EI) comme sa branche en Afrique centrale et considérés comme le plus meurtrier des groupes armés qui sévissent dans l’est de la RDC. L’Ituri et le Nord-Kivu sont placés depuis le 6 mai en état de siège, mesure exceptionnelle censée mettre un terme aux activités des ADF et de multiples autres groupes qui terrorisent les civils.

