XALIMANEWS- Plus d’une centaine de détenus se sont évadés samedi de la prison vétuste et surpeuplée de Matadi, dans l’ouest de la RDC, lors d’une opération spectaculaire qui a fait un mort et un blessé grave parmi les forces de l’ordre. Deux hommes armés se sont présentés à l’entrée principale de la prison, ont neutralisé les gardiens et ouvert «la porte de la détention», permettant à un «grand nombre» de prisonniers de s’enfuir, a indiqué à des médias Apolonia Londo, directrice adjointe de l’établissement.

