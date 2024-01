Décidément on en verra de toutes les couleurs durant les 2 mois qui restent avant que Macky Sall (et famille) ne transmette enfin le pouvoir après avoir été contraint de sortir par la toute petite porte.

Léopold Sédar Senghor a dirigé le Sénégal pendant 21 années. Durant toutes ses années de présidence, jamais il ne lui est venu à l’esprit de descendre aussi bas en rebaptisant des rues ou des édifices à son propre nom pour sa seule gloire, encore moins au nom de son épouse. Et pourtant il était conscient d’avoir réalisé de grandes choses et qu’il nous laissera des legs inoubliables. Il avait notamment bâti une nation, introduit le multipartisme limité, fait du système éducatif l’un des plus performants en Afrique, fait du Sénégal le pays le plus libéral de l’Afrique, et bien d’autres œuvres

Abdou Diouf a dirigé le Sénégal pendant 19 années. Durant toutes ses années de présidence, jamais il ne lui est venu à l’esprit de descendre aussi bas en rebaptisant des rues ou des édifices à son nom, pour sa seule gloire, ou au nom de son épouse. Et pourtant il était conscient d’avoir réalisé de grandes choses et qu’il nous laissera des legs inoubliables. Il a notamment fait évoluer le Sénégal vers un multipartisme intégral, il a initié la libéralisation progressive de l’économie, il a entamé la décentralisation, il a donné au Sénégal une renommée internationale au sein de l’OUA et de la CEDEAO

Abdoulaye Wade a dirigé le Sénégal pendant 12 années. Durant toutes ses années de présidence, jamais il ne lui est venu à l’esprit de descendre aussi bas en rebaptisant des rues ou des édifices à son nom pour sa seule gloire, ou au nom de son épouse. Et pourtant il était conscient d’avoir réalisé de grandes choses en son temps et qu’il nous laissera des legs inoubliables. Il a fait faire à la démocratie un grand bond en avant, il a inscrit le droit de libre manifestation dans la constitution, il a libéré l’entreprenariat national, il a décomplexé le Sénégal vis-à-vis de l’Occident, il a renforcé l’empreinte du Sénégal en Afrique avec son plan Omega qui a donné naissance au Nepad.

Ces 3 anciens présidents de la république, malgré tout ce que l’on peut dire sur leurs gouvernances, avaient vraiment une attitude d’homme d’état, avaient le sens de la république, ne descendaient jamais jusqu’à certains niveaux de narcissisme. Leurs épouses remplissaient bien leurs rôles de premières dames dans une république démocratique qui élu un président et non un couple présidentiel.

Tous les édifices, toutes les rues, tous les lieux qui portent aujourd’hui le nom d’un de ces anciens présidents de la république, ils ont été rebaptisés par les régimes qui les ont succédés. L’aéroport L.S. Senghor, l’Avenue L.S. Senghor, le Centre Abdou Diouf, le Stade Abdoulaye Wade, etc…

Quant à Macky Sall, il est le seul président en exercice de l’histoire à rebaptiser lui-même des rues et des édifices à sa gloire et à celle de son épouse. En effet :

¤ En début Octobre 2023, à 5 mois de plier enfin bagages, lui et son beau-frère ont rebaptisé officiellement, contre vents et marées, un boulevard à Saint-Louis à la gloire de de Macky Sall

¤ En fin Octobre 2023, à 4 mois de plier enfin bagages, lui et un de ses courtisans ont rebaptisé, contre vents et marées, une avenue du Plateau à la gloire de Macky Sall

¤ Ce 3 Janvier 2024, à moins de 2 mois de la délivrance, il nous apprend à la surprise générale avoir rebaptisé un Centre Hospitalier Régional à la gloire de son épouse Marième Faye Sall

Pourquoi Macky Sall fait-il tout cela, et à quelques mois de plier bagages ?

1° Parce qu’il a été contraint d’abdiquer au dernier moment pour un 3ème mandat, et donc il a dû prendre ces décisions de rebaptiser des rues durant le peu de mois qu’il lui restait encore au pouvoir. Concernant le Centre Hospitalier, quelqu’un lui a peut-être rappelé de ne pas penser qu’à lui pour les rues et édifices à rebaptiser

2° Macky Sall prend les devants car il sait mieux que quiconque qu’il n’a rien réalisé qui mérite qu’un futur régime rebaptise une quelconque avenue, un quelconque édifice, un quelconque lieu à son nom ou à celui d’un de ses proches. Le peuple lui-même ne l’acceptera pas. D’ailleurs ce peuple l’a décrié lorsque Macky Sall rebaptisait des avenues et boulevards à sa gloire.

Macky Sall sait mieux que quiconque que jamais un président de la république n’a été aussi impopulaire, aussi détesté, aussi honni par son propre peuple qu’il ne l’est. C’est pour cela qu’il est toujours fâché, qu’il ne supporte pas les réseaux sociaux, ne supporte pas l’internet, ne supporte plus la puissance de click, ne supporte pas la presse nationale. C’est pour cela qu’il ne rate aucune occasion pour rendre à ce peuple la monnaie de son humiliation, par des inflations provoquées, par la marginalisation du secteur privé national, par des persécutions fiscales, par la censure, par des répressions sanglantes, par des interdictions quotidiennes, par des nominations scandaleuses, etc….

Macky Sall sait que durant les prochains 50 ans, tout ce que l’on retiendra de son régime, c’est :

¤ La dictature sanguinaire instaurée de 2019 à 2024

¤ Les méfaits de son coude

¤ Le népotisme, l’invasion de la famille à tous les niveaux

¤ La promotion des anti-valeurs, des délinquants, des insulteurs, des manipulateurs

¤ Le « ni oui, ni non » le plus chaotique de l’histoire

¤ Le record de bains de sang et de jeunes enfants manifestants tués (80 ou plus)

¤ Le refus de procéder à la moindre arrestation des assassins de ces 80 jeunes enfants

¤ Le record de jeunes citoyens blessés, mutilés, torturés durant les manifestations

¤ Le record de jeunes enfants noyés dans les océans en tentant de fuir sa dictature

¤ Le record de journalistes, chroniqueurs, animateurs emprisonnés

¤ Le record de prisonniers politiques, de prisonniers d’opinion, plus particulièrement des jeunes écoliers

¤ La censure des médias, les coupures de l’internet, le blocage des réseaux sociaux

¤ Le record de parodies judiciaires pour écarter des opposants ou pour emprisonner leurs militants

¤ La déliquescence de l’état de droit, devenu un état voyou qui piétine sa justice

¤ La libéralisation du pillage à grandes échelles des ressources publiques

¤ L’aggravation du chômage, passé du simple au presque triple

¤ L’aggravation de l’inflation, passée du simple au quintuple

¤ Le recul dans tous les classements : IDH – RSF – Corruption – Transparency International – etc…

¤ Le recul en matière électorale par sabotage du Code Electoral, de la CENA, de la DGE, de la CDC

Et on peut continuer ainsi sur des centaines de lignes encore. Les quelques infrastructures dont il se targue n’atteignent pas 5000 milliards en valeur réelle, sur un budget cumulé en 12 ans de 50 000 milliards passé entre les mains de ses gouvernements. Cela renseigne du niveau de pillage et de surfacturation.

C’est bien conscient de tout cela que Macky Sall prend les devants et rebaptise dès à présent des rues, des avenues, des centres hospitaliers à sa gloire. Probablement qu’il n’a pas encore fini histoire de narguer davantage les populations. Mais il est clair que le peuple qui a tant soif d’en finir avec Macky Sall débaptisera toutes ces rues, avenues, édifices. Tout au plus l’on rebaptisera la terrible Chambre 9 de Reubeus en Chambre Macky Sall car c’est avec lui que cet est devenu le lieu de détention le plus déshumanisant de la planète, abritant entre 200 et 250 détenus au lieu de 25

MARVEL NDOYE