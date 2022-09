Aujourd’hui, au Sénégal, on se gausse d’avoir le stade Abdoulaye Wade qui ne correspond absolument pas à notre realité, ni nos priorités encore moins nos besoins essentiels et élémentaires.

On se félicite du Ter qui arrive à son heure et qui permet de mieux circuler entre Dakar et les périphéries de Dakar même si ENCORE UNE FOIS, ce n’est pas prioritaire, ça ne correspond pas à nos besoins élémentaires.

Certains vont jusqu’à même dire qu’on n’est pas prêt pour ce genre d’infrastructures. Que nos populations ne sont pas prêtes. On se rappelle de comment on a voué aux gémonies le pauvre hère qui a eu l’outrecuidance de verser son mélange alimentaire pour ses ovins dans un des wagons du Ter. Le Sénégal des privilégiés avait appelé à une sanction afin que pareille aberration ne se reproduise…. Le temps aidant, je suis quasi certaine qu’on y fait plus que ça aujourd’hui… Les populations ont su adopter ce moyen de transport même si elles n’étaient pas prêtes…. Et c’est comme ça aussi qu’on devrait les considérer quand il s’agit de productions audiovisuelles.

Avons nous jamais été préparés aux succès de nos productions cinématographiques et audiovisuelles ? Non!

Nous avons eu de grand Cinéastes qui ont produits des films « osés », censurés à une époque sous de fallacieux prétextes , magnifiés aujourd’hui.

Au 21e siecle, nous ne sommes plus à une époque où la censure doit être de rigueur. Autant nous l’avons prôné avant, autant nous le maintenons aujourd’hui: « La censure n’est pas la solution ».

Arrêtons de vouloir brider la créativité de nos artistes!

Les séries à l’eau de rose, on en a en veux tu en voilà. Aujourd’hui, tout le monde appelle à plus de créativité, plus de folies, moins d’amour et de passions, de la politique, des crises…. Des #Scandal ou #24HChrono ou #TheCrown version sénégalaise….

Ce n’est pas trop demandé???

Ou bien?

La série #Rebelles , un combat pour l’unité comment peut il être un danger? Parce que le sujet de la Casamance est sensible? Ou parce que dans Le Président Fall il y a du Sall? Et que Adodjéna rappelle étrangement Sonko?

Ce jeu de Ping – Pong où le camp ci accuse l’autre d’être l’auteur, qui soupçonne l’Etat d’être responsable sans oublier les théoriciens du complot qui pense que la France est derrière tout ça pour déstabiliser le Sénégal.

On en a pas un peu marre de penser que dans notre pays nous manquons de jugeote???

Qu’est ce qui nous empêche de nous dire que grâce à cette série, on va enfin pouvoir parler de la Casamance autrement ? Raconter une histoire inspirée de faits réels qui aura pour résultat final de reconnecter les sénégalais au Sénégal ?

Et puis on a beau spéculer mais est il de bon ton de juger un livre à sa couverture, une série à sa bande annonce ?

On l’a vu récemment avec Mbougar Sarr taxé de tous les noms après son prix Goncourt pour de simples extraits qui n’ont rendu justice à aucune de ces productions intellectuelles.

Il est temps qu’on se ressaisisse, qu’on fasse confiance à nos créateurs, qu’on puisse dérouler tranquillement ce soft power qui a fait le succès d‘un pays comme les Usa. D’autres pays se battent pour faire vivre leurs exceptions culturelles. On a vu le travail de la France pour barrer l’hégémonie des Usa. Nous, à notre façon, à travers les contenus que nous produisons, nous tâchons de nous représenter tels que nous sommes à travers nos différentes influences. Ça ne plaît pas à tout le monde forcément mais ça reflète nos différentes identités, qui nous sommes….

Ceux qui détruisent, qui cassent, qui donnent de mauvais exemples en ce moment, dans ce Sénégal de 2022 n’ont pas regardé les séries que nous regardons aujourd’hui.

Donc pardonnez, laissez marodi.tv et son equipe dérouler. Mettez en place un comité de visionnage si possible, regardez, faites vous votre avis avant d’interdire tournage et diffusion. Nous avons et devons dépasser la censure. Nous renforcez et éduquer nos populations à l’image plutôt que de tuer nos maisons de productions et nos réalisateurs qui sont talentueux.

Kebetu #Culture #sériesénégalaise

P.S: J’ai pris le temps d’écrire. C’est long. Je sais.

P.S 2: Mame Gor Ngom, la correction c’est en inbox.