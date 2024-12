Rebondissement dans l’affaire Khalifa rappeur : Demba Ka abandonne sa plainte…

XALIMANEWS- Khalifa Rappeur pourrait bientôt être libéré. Demba Ka, le patron d’EDK, qui avait porté plainte contre lui, s’est finalement désisté, selon des informations obtenues par Senego.

Apparemment, une médiation entre les deux camps a porté ses fruits, la lettre de désistement de Demba Ka a été transmise au juge d’instruction par son avocat, Me Pape Samba So. Pour rappel, Khalifa Rappeur, fils de l’avocat Koureyssi Ba, est placé sous mandat de dépôt et poursuivi pour diffamation, injures publiques et collecte illicite de données personnelles.

L’homme d’affaires reprochait à Khalifa Rappeur de l’avoir qualifié de « criminel financier et escroc foncier », ce qui l’avait poussé à saisir la Division de la Cybercriminalité.