Recep Tayyip Erdogan a affirmé au pape que «l’occupant israélien, qui bloque l’accès à la mosquée al-Aqsa et à l’église du Saint-Sépulcre (à Jérusalem-Est), restreint la liberté de culte et tue des civils innocents sur les terres palestiniennes», selon la même source. «Cette barbarie menace également la sécurité régionale», a-t-il ajouté. Il a en outre appelé la communauté internationale à «donner à Israël la leçon dissuasive qu’il mérite et de prendre des mesures concrètes dans ce sens». Le pape François a mis en garde dimanche contre la «spirale de la mort et de destruction» dans les affrontements au Proche-Orient, jugeant «terrible et inacceptable» la perte de vies innocentes dans ce conflit.

