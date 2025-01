Recettes fiscales : une hausse de plus de 287 milliards FCFA en 2024

XALIMANEWS: (Sud Quotidien) La gestion budgétaire portant sur les onze premiers mois de l’année 2024 a été marquée par une progression modérée de la mobilisation des ressources, associée à une exécution soutenue des dépenses. Les ressources globales (hors dons en capital), estimées provisoirement à 3 357,3 milliards de francs, ont enregistré une hausse de 7,6 % (1) en glissement annuel. Quant aux dépenses publiques (hors dépenses d’investissement financées par des ressources extérieures), elles ont augmenté de 10,2 % (2) pour atteindre 4 279,8 milliards.

Les ressources (hors dons en capital) sont composées de 3 192,7 milliards FCFA de recettes fiscales et 164,6 milliards FCFA de recettes non fiscales. Aucun don budgétaire n’a été mobilisé à fin novembre 2024. La progression des ressources est principalement expliquée par l’augmentation des recettes fiscales (+9,9 %), qui ont progressé de 287,2 milliards, notamment grâce aux recouvrements de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu, de l’IRVM/IRCM, de la TVA intérieure hors pétrole et du FSIPP, qui ont respectivement augmenté de 55,6 milliards, 46,2 milliards, 28,8 milliards, 29,2 milliards et 44,5 milliards, pour s’établir dans l’ordre à 401,2 milliards, 626,3 milliards, 89,4 milliards, 363,6 milliards et 91,7 milliards.

« Cette dynamique est renforcée par les recouvrements au niveau du cordon douanier», explique le point mensuel de conjoncture de la Direction de la Prévision des Études Économiques (3) (DPEE), janvier 2025. En effet, la TVA à l’importation et les droits de porte ont augmenté respectivement de 48,7 milliards et 30,6 milliards de FCFA, pour atteindre respectivement 598,0 milliards et 349,7 milliards. En revanche, des baisses ont été observées dans les recouvrements de la TVA intérieure sur le pétrole et les droits d’enregistrement, qui ont diminué respectivement de 14,0 milliards et 7,1 milliards, pour se situer à 18,4 milliards et 64,7 milliards.

Hausse des dépenses publiques à fin novembre 2024

Concernant les dépenses publiques (hors celles financées par des ressources extérieures), elles ont été exécutées à hauteur de 4 279,8 milliards à fin novembre 2024, contre 3 884,7 milliards un an auparavant, soit une hausse de 10,2 % avec, cependant, des évolutions contrastées. En effet, la hausse des charges salariales, des intérêts sur la dette et des transferts et subventions a été partiellement compensée par la baisse des dépenses de « fournitures, entretien et autres ». Ainsi, la masse salariale, les intérêts sur la dette publique et les transferts et subventions ont augmenté respectivement de 10,9 %, 37,2 % et 9,8 %, pour atteindre 1 301,7 milliards, 700,0 milliards et 1 197,3 milliards de FCFA. Cette dynamique a été renforcée par des dépenses d’investissement financées par des ressources internes, qui ont augmenté de 14,5 milliards (+1,9 %). En revanche, les dépenses de fonctionnement (5) (fournitures, entretien) ont diminué de 12,2 % (-44,7 milliards) pour s’établir à 320,3 milliards.