Partis le vendredi dans la matinée sous bonne es- corte et sous la supervision de Cheikh Amar, désigné «Dieuwrigne », la cohorte de jeunes n’a passé qu’une demi-j ournée dans les périmètres des champs de mil qu’ils ont littéralement pliés. Pour cette année, Cheikh Amar a eu l’insigne honneur de compter parmi les membres de sa délégation, le ministre de l’agriculture, de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire. Une grande première signée Aly Ngouille Ndiaye. Le superviseur des récoltes, Cheikh Amar, bien que convalescent, a tenu à « poser les pieds » sur cette terre bénite de Khelcom, si chère à son guide, Serigne Saliou Mbacké dont la tradition est perpétuée par son khalife actuel, Serigne Cheikh. Certes, Cheikh Amar a dû serrer les dents, le visage marqué par la douleur qu’il ressent en s’efforçant de marcher, soutenu par deux gaillards; mais, le bonheur de fouler cette terre échappait de son visage, illuminé par un sourire rassurant pour ses nombreux amis et collaborateurs. Présent à Khelcom, Serigne Moustapha Lakram Mbacké, a tenu à remercier Cheikh Amar, le ministre et tous les disciples présents à Khelcom. Pour le guide religieux, Cheikh Amar mérite d’être soutenu par l’Etat. Et, quiconque le soutient, aura le soutien de Touba

