Dans une correspondance adressée, ce lundi 21 février 2021, à ses compatriotes, Dr Cheikh Tidiane Seck, leader du parti Bloc National des Démocrates/Xel Koom (BND/Xel Koom), informe l’opinion nationale qu’il attend, depuis plus de huit (08) mois, le document de la reconnaissance officielle de sa formation politique. La demande est déposée depuis le 21 février 2020 sur la table du ministre de l’intérieur. Les deux arguments utilisés pour expliquer cette lenteur sont : la Covid et le remaniement ministériel. Chers compatriotes, Le 21 février 2020, nous vous annoncions la naissance et le dépôt de la demande de reconnaissance du Bloc National des Démocrates/Xel Koom (BND/Xel Koom), parti politique d’obédience centriste et appartenant à l’opposition au régime du président Macky Sall. Un an, jour pour jour, nous attendons l’acte de notre existence officielle. Nous avons effectué toutes les démarches exigées par l’autorité. Depuis plus de 8 mois, nous attendons, nous dit-on, la signature du ministre. Bien sûr, la Covid-19 et le remaniement ministériel sont les seuls arguments utilisés par nos interlocuteurs pour justifier la durée anormalement longue de la délivrance de notre acte de reconnaissance. Je tiens à rappeler à nos gouvernants que sans le respect du principe de l’égalité de tous devant le Droit et une administration diligente, il ne peut y’avoir ni Etat de droit ni paix. Malgré cette injustice flagrante, nous demeurerons respectueux des institutions de la République. Cependant, notre patience a des limites . C’est l’occasion de remercier et de féliciter tous les Démocrates qui travaillent pour l’implantation nationale et internationale du parti. À ceux qui ont exprimé leur espoir en nous, nous vous assurons que malgré la situation pandémique du pays, nous travaillons au quotidien à apporter les réponses alternatives pour le développement du Sénégal. J’appelle tous mes compatriotes à rejoindre le camp du nationalisme, de l’intégrité et de la vérité, seul gage de victoire sur la pauvreté et la mal gouvernance. Démocratiquement, Le Président du BND/Xel Koom Dr. Cheikh Tidiane SECK.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy