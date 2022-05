Souleymane Ciss gagne son procès contre Gabrielle Kane. Le juge du tribunal correctionnel de Dakar a rendu, ce jeudi 5 mai, sa décision sur cette affaire de diffamation et d’injures publiques. Sur ce, la féministe est reconnue coupable des dits délits avant d’être condamnée à une peine d’emprisonnement de 3 mois avec sursis et au paiement de la somme de 2 millions de FCFA en guise de dommages et intérêts à l’homme politique qui voulait laver son honneur et son intégrité suite aux accusations «mensongères» portées à son encontre.

